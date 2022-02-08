В Москве открылась международная выставка продуктов питания «Продэкспо-2022»

В павильонах Центрального выставочного комплекса на территории в один гектар свою продукцию представили более 2000 компаний из 54 стран мира. Открытия этой выставки с нетерпением ждали лидеры российского и зарубежного продуктовых рынков. Ведь «Продэкспо-2022» — идеальная площадка для переговоров с новыми клиентами и поставщиками, заключения договоров и расширения географии продаж.

На торжественной церемонии открытия первым взял слово президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«Мы открываем такую крупную выставку в очень непростой период. Выставочная отрасль оказалась одной из самых пострадавших за время пандемии. Мы только в России потеряли порядка 120 компаний в 2020 году, порядка 150 компаний — в 2021-м. Но очень надеемся, что тренд, который зародился в прошлом году, сохранится. И сегодня мы открываем новую страницу в истории выставочной индустрии», — заявил Катырин.

«Зеленая продукция», безвредная для человеческого организма и для природы, встала на этой выставке во главу угла. Российские потребители все больше отдают предпочтение здоровой пище, несмотря на то, что традиционно такие продукты в магазинах стоят дороже. Об этой тенденции рассказал руководитель организации «Российская система качества» Максим Протасов.

«Не так давно Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел очередное исследование. Мы видим, что, несмотря на снижение платежеспособного спроса, требования к качеству продукции предъявляют более 67% российских граждан. 55% российских граждан при прочих равных говорят о том, что они выбирают продукт с государственным знаком качества. Требования к экологичности, чистоте и упаковке российской и импортной продукции, реализуемой на отечественном продовольственном рынке, постоянно растут», — заявил Протасов.

На выставке можно найти продукты питания, включая деликатесы и напитки, практически со всей планеты. Например, Бразилия участвует в «Продэкспо» уже в 20-й раз, с каждым годом привозя в Россию все больше представителей своих крупнейших компаний: поставщиков мяса, орехов и фруктов. Чрезвычайный и полномочный посол страны в РФ Родриго Баэна Соарес рассказал, что бразильцы все чаще отдают предпочтение русской кухне.

«Несмотря на огромную дистанцию, которая разделяет Россию и Бразилию, бразильцы очень любят Россию, очень ценят все, что производится здесь. Бразилия получает очень много удобрений из РФ. Но и традиционная русская кухня также очень популярна у нас. Такое блюдо, как бефстроганов, стало едва ли не национальным. То есть тем, что обычный бразилец ест каждое воскресенье», — поделился посол.

Представитель стенда Бразилии Алмир Рибейро Америко рассказал, что наибольшим спросом у русских пользуются мясо, арахис и кофе. Также он похвастался новинкой, привезенной из-за океана.

«Асаи — ягода с берегов Амазонки, ее можно найти только в Бразилии. Она обладает очень хорошими свойствами, благоприятными для пищеварения, кроме того, она очень вкусная. Асаи сейчас в моде по всему миру, и мы хотели, чтобы российские покупатели тоже могли попробовать ее», — рассказал он.

Стенды Италии заняли рекордную площадь — 700 квадратных метров. И это неудивительно, ведь общий товарооборот наших стран вырос почти до 22 миллиардов евро, что еще раз подтверждает взаимную заинтересованность в развитии торговых отношений.

Итальянская кухня у россиян стоит на третьем месте, уступая лишь русской и кавказской. Шеф-повара, выросшие на родине пиццы, пасты и ризотто, устроили мастер-класс, больше напоминающий шоу с музыкой и шутками. После чего принялись угощать всех желающих получившимися блюдами.

«Мастер-класс представил наиболее характерные и типичные блюда итальянской кухни, чтобы подчеркнуть качество и полезность этой пищи, а также веселье, которое свойственно любому итальянскому застолью. Потому что для итальянцев потребление пищи — не просто физиологический процесс, а, прежде всего, эмоции и хорошее настроение», — поделился руководитель сети ИЧЕ в РФ Франческо Пенсабене.

По данным Общероссийского рейтинга выставок, «Продэкспо» лидирует по площади, профессиональному интересу и охвату рынка. Экспозиция входит в десятку мировых смотров продовольственной тематики. Это подчеркнул и посетивший мероприятие заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной думы Артем Кирьянов.

«Прежде всего, то, что это уже 29-я выставка, говорит о том, что «Продэкспо» устоялась не только в России, как главное мероприятие в своей отрасли, но и в мире. Для этого приложили общие усилия как бизнес, так и организаторы, и государственные структуры, государственная и исполнительная власти. Все они сыграли свою роль», — считает политический деятель.

Выставка продлится до 11 февраля, а оформить билет можно на официальном сайте «Продэкспо-2022».