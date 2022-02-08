Заполненность словацких ПХГ составила 30%

Братислава, 8 февраля. Подземные хранилища в Словакии, куда природный газ поступает из России транзитом через Украину, заполнены только на 30%. Такие данные представила словацкая газета «Денник Н».

Объем голубого топлива в словацких ПХГ, согласно изданию, находится на рекордно низких отметках. Подобная ситуация в феврале наблюдалась в республике 11 лет назад.

В конце 2021 года этот показатель достиг 83,8 млн кубометров, а в первый день текущего года рухнул до минимального за два месяца значения, сократившись почти на 40%.

Подземные хранилища Франции тем временем заполнены достаточным объемом газа, чтобы пережить зиму. Соответствующее заявление озвучил ранее госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.