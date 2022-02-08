Жителей России хотят обеспечить правом на отказ от подписок без потери средств

Москва, 8 февраля. «Период охлаждения» собираются распространить в России на экосистемы. Это означает, что в течение определенного промежутка времени клиенты смогут отказаться от подписки. Об этом пишет газета «Известия».

Российские экосистемы подвергнут новым корректировкам. Предлагается установить период в 14 дней, когда россияне смогут отказываться от подписки, если не начинали пользоваться услугами платформы.

Информация об этом имеется в перечне норм по регулированию экосистем, который был сформирован по результатам совещаний в рамках АНО «Цифровая экономика».

В настоящее время потребители обязаны платить за подписку, даже если фактически не использовали цифровые сервисы. Кроме того, авторы инициатив выступают за такое обязательство для экосистем, как сообщение пользователям информации о грядущем списании. Также рассылки могут разделить на рекламные и необходимые.

Совещания по регулированию экосистем проходили с мая прошлого года. В них приняли участие Минцифры, Минэкономразвития, Центробанк, Роспотребнадзор, Сбербанк, Ozon, Wildberries, МТС и «Яндекс».

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