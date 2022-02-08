Песков назвал причину отказа Макрона и его делегации провести ночь в Кремле

Москва, 8 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден переночевать в гостинице во время поездки в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил такой выбор начавшимся в Кремле ремонтом.

Глава Франции прибыл в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным. Зарубежная делегация была вынуждена ночевать в одном из столичных отелей из-за начавшегося в Кремле ремонта. Пресс-секретарь президента отметил, что не знает, какую именно гостиницу для ночлега выбрал Макрон.

«Это выбор наших гостей. Если я не ошибаюсь, в Кремле там ремонт, то ли еще что-то. Большинство гостей предпочитает жить в гостиницах», — передает слова Дмитрия Пескова РБК.

Владимир Путин не давал никаких обещаний по поводу ограничения учений ВС РФ вблизи Украины. На переговорах с французским президентом Эммануэлем Макроном подобное не обсуждалось.