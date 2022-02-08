Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 14:33
14:30
Весь мир
Запад продолжает поставки вооружений Украине, а Зеленский издал воинственный указ
14:28
Общество
В Татарстане назвали условия для улучшения ситуации с переработкой ТКО
14:17
Шоу-бизнес
Алана Мамаева подала иск к бывшему мужу на сумму свыше 269 миллионов рублей
14:17
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против экс-министра Абызова
14:17
Общество
Теневой сектор индустрии красоты в Петербурге превысил 50%
14:17
Происшествия
Директор УК напал на следователя во время обыска по делу о смерти дворника в Петербурге
14:15
Общество
Hulu покажет новое реалити-шоу про семейство Кардашьян
14:14
Весь мир
Экс-президент Судана Омар аль-Башир выздоровел после заражения коронавирусом
14:13
Политика
Блогер Шарий назвал троллингом слова Путина о предоставлении убежища Порошенко
14:12
Общество
Зеленский агитирует пенсионеров привиться от COVID-19 за смартфоны
Все новости

Песков назвал причину отказа Макрона и его делегации провести ночь в Кремле

Общество
Песков назвал причину отказа Макрона и его делегации провести ночь в Кремле
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 8 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден переночевать в гостинице во время поездки в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил такой выбор начавшимся в Кремле ремонтом.

Глава Франции прибыл в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным. Зарубежная делегация была вынуждена ночевать в одном из столичных отелей из-за начавшегося в Кремле ремонта. Пресс-секретарь президента отметил, что не знает, какую именно гостиницу для ночлега выбрал Макрон.

«Это выбор наших гостей. Если я не ошибаюсь, в Кремле там ремонт, то ли еще что-то. Большинство гостей предпочитает жить в гостиницах», — передает слова Дмитрия Пескова РБК.

Владимир Путин не давал никаких обещаний по поводу ограничения учений ВС РФ вблизи Украины. На переговорах с французским президентом Эммануэлем Макроном подобное не обсуждалось.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Песков назвал причину отказа Макрона и его делегации провести ночь в Кремле
путин макрон гостиница
Комментировать