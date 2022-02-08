Стриминговый сервис Netflix анонсировал четвертый российский проект

Москва, 8 февраля. Стриминговая платформа Netflix объявила о своем четвертом российском проекте. Им станет криминальный триллер «ЗАТО» режиссера Дарьи Жук, сообщила пресс-служба сервиса.

Действие сериала развернется в постсоветские годы в закрытом городе Лобачевск-4. Главными героями проекта станут журналистка Кристина и милиционер Дашкин, расследующие дело о пропаже ребенка.

«С самого начала материал «ЗАТО» был близок мне по духу смыслами, атмосферой, персонажами», — подчеркнула Жук.

В четвертом российском проекте Netflix, который выйдет по всему миру, появятся актеры Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Полина Кутепова и Виктория Толстоганова. Дата премьеры «ЗАТО» пока не объявлена.

Тремя другими российскими проектами стриминга стали сериал «Анна К» (экранизация «Анны Карениной», но перенесенная в современные реалии), некая психологическая драма с Александром Петровым, название которой пока не объявлено, а также сериал «Ничего особенного» о людях с особенностями развития.

Помимо России, Netflix обратил внимание на Южную Корею. Сервис выпустит более 25 проектов из этой азиатской страны в 2022 году.