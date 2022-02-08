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Песков: вопрос гарантий безопасности со стороны США остается открытым

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 13:56
Политика
Песков: вопрос гарантий безопасности со стороны США остается открытым
pixabay.com

Москва, 8 февраля. Реальные пути решения вопроса о гарантиях безопасности пока не прощупываются. Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля 8 февраля отвечал на вопросы журналистов. Они поинтересовались, помогут ли предложения президента Франции Эммануэля Макрона урегулировать ситуацию на Украине и отвечают ли они позиции Москвы.

«Вы знаете, и вчера это было апплицировано президентом, что, к нашему сожалению, в ответах, которые мы получили из Вашингтона и из НАТО, есть тоже рациональные зерна, но они, к сожалению, носят второстепенный характер, и по основополагающим моментам мы, к сожалению, ответа не получили. Поэтому эта тема остается открытой в полном смысле этого слова и остается для нас самой важной», — ответил Песков.

Макрон во время переговоров с Путиным в Москве выдвинул несколько предложений по урегулированию украинского вопроса. Российский лидер посчитал некоторые из них приемлемыми.

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