Четыре года минуло с того дня, когда в районе города Хшам, в Сирии, произошло ожесточенное боевое столкновение между российскими добровольцами и американскими военными. Это был первый и единственный случай прямой вооруженной конфронтации между силами двух стран.

Такого рода инцидент в 2018 году стал возможен из-за присутствия американских военных в рядах террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), против которого, собственно, и проводилась операция со стороны специалистов из России.

Провокация США

На объекте, который являлся целью выхода сирийско-российской батальонной группы, под видом боевиков ИГ находились представители американских вооруженных сил. Они тайно прибыли в этот район и довольно долго не выдавали себя.

youtube.com / Prt Scr

С началом активной фазы боевых действий, чувствуя неминуемое поражение, они трусливо предпочли раскрыться, вывесив национальный флаг США. Тем самым они, собственно, попытались подать сигнал, что защитниками объекта атаки являются совсем не террористы. Но понимая, что одним этим шагом остановить натиск не удастся, военные Соединенных Штатов вызвали на подмогу свою авиацию.

Что было дальше, известно. По признанию самих американцев, в ударе по российским добровольцам участвовали:

истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle;

ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper;

самолет специального назначения AC-130 Gunship (вооруженный 105-миллиметровой бортовой гаубицей, 40-миллиметровой автоматической пушкой, а также 20-миллиметровыми шестиствольными авиапушками Vulcan);

боевые вертолеты AH-64 Apache;

стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.

Воздушный удар длился более трех часов — можно себе только представить, что творилось на земле, куда вся эта воздушная армада планомерно обрушивала море огня.

flickr.com / Olivier Pirnay / U.S. Department of Defense

Если о последующих потерях россиян написано очень много (кто об этом только не писал!) — от откровенной лжи до более или менее правдивых историй, то о жертвах среди американцев отчего-то писать совсем не принято.

А говорить об этом стоит, хотя бы потому, что именно действия США привели к гибели людей. Сами они, по некоторым данным, до своего обнаружения и вызова ВВС потеряли 42 человека.

Дальнейшее развитие событий

В колонне россиян были средства противовоздушной обороны — они имели все возможности расправиться с американской авиацией. Однако погибающие от атак противника добровольцы тем не менее отказались от применения ответного огня, точно зная, что это может привести к развязыванию крупномасштабного конфликта между США и РФ.

Оценим ситуацию: американцы (военные или наемники, это не важно) находились под Хшамом не просто в рядах «Исламского государства», а под видом террористов. Они до последнего момента скрывали свою принадлежность к США и налаженное боевое взаимодействие с авиацией. Ударные возможности собственных ВВС американцы задействовали, когда им стало «жарко».

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

При этом надо помнить, что Соединенные Штаты находятся в Сирийской Арабской Республике (САР) незаконно — как агрессор. Никто их туда не приглашал, но из-за опасения развязывания Третьей мировой войны силой никто их оттуда не выгоняет, чем американцы и пользуются для масштабного воровства сирийской нефти. На такое способны только негодяи.

Россияне, находящиеся в Сирии по приглашению действующего правительства, вступив в бой с «Исламским государством», вдруг понимают, что перед ними совсем не террористы, а силы США, действующие под маской радикальных исламистов. И чтобы избежать разрастания конфликта, отказываются от ответного огня по американской авиации. Для некоторых добровольцев это стоило жизни. На такой поступок способны только герои.

Сирия после войны

Благодаря действиям России многие районы Сирии были зачищены от боевиков, и Хшам стал только одним из мест, где проявлен массовый героизм россиян.

И очень хорошо, что этих местах появился памятник российским добровольцам, которых западная пресса причисляет к «ЧВК Вагнера». Ведь они на своих плечах, вместе с другими защитниками Сирии, вынесли бремя войны с международным терроризмом.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Военнослужащие из России прибыли в арабскую республику по приглашению легитимного правительства, оказавшегося в крайне сложном положении. Когда из-за действий западных стран и лояльных им радикальных группировок большая часть Сирии в результате перешла под контроль «Исламского государства» и других незаконных вооруженных формирований.

Москва поддержала Дамаск, и впоследствии это помогло Сирийской Арабской Армии (САА) отбить большую часть территории государства у боевиков. Лишь некоторые регионы сейчас все еще удерживаются проамериканскими и протурецкими вооруженными формированиями. Необходимо всегда помнить, что значительную роль в стабилизации Сирии и непосредственной ликвидации террористической угрозы сыграли именно наши, российские добровольцы.

1 Организация запрещена на территории РФ.