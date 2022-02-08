Токаев планирует посетить Москву для встречи с Путиным 10-11 февраля

Москва, 8 февраля. Президент России Владимир Путин встретится с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информационные источники.

Лидер Казахстана прибудет с визитом в Москву 10-11 февраля. Согласно полученной информации, зарубежная поездка является плановой. После столицы Токаев посетит Казань. В Москве президент Казахстана проведет встречу с коллегой из России.

Ранее Косым-Жомарт Токаев выступил в телевизионном эфире на фоне прошедших протестных акций. Так, он заявил, что не намерен занимать пост главы государства дольше двух сроков. Кроме того, Токаев назвал своей миссией трансформацию политической системы республики.