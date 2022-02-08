Шоумен и экс-участник группы «Ленинград» Станислав Барецкий избежал смертельного ДТП. Авария случилась на перекрестке Ораниенбаумского проспекта. Об этом певец и владелец похоронных бюро рассказал в беседе с ФАН.

Как вспоминает Барецкий, человек на легковушке на огромной скорости въехал в его машину. Исполнитель считает, что виновник аварии намеренно врезался в его авто. Собеседник отметил, что в багажнике поврежденного автомобиля находился газовый баллон.

«Он ехал на Toyota, я — на Audi. У него в салоне был газовый баллон. В машине сидели два человека — девица и парень. Они выскочили, девица разбила себе нос, в крови все лицо. Я, если честно, тоже бы пострадал, но благодаря крепкой машине остался цел. А так бы перевернулся и крутился бы по асфальту. Машина удар выдержала, замята вся бочина, хорошо — не со стороны водителя. У меня есть видео с камер наблюдения, мне уже прислали. Там видно, что скорость была бешеная у товарища: он летел на зеленый свет, а я поворачивал. Считаю, что он как бы принципиально шел на таран», — сообщил исполнитель.

Барецкий не исключает, что из-за газового баллона в салоне мог произойти такой взрыв, после которого «пару ближайших домов были бы снесены взрывной волной».

«Сейчас мне плохо, надо ехать в больницу, потом поеду в ГАИ на разбор. Я себя виноватым не чувствую, не считаю, а он, видя меня, принципиально это сделал. Не понимаю, почему у него в салоне огромный баллон. Он подставил бы не только мою и свою жизнь, но и чужую. Дома ближайшие точно пострадали бы, у них даже стекла бы вылетели. Я считаю, что преднамеренно. Я его побить хотел. Пацаны мои подъехали разбираться, а он кричит, что не хотел», — на эмоциях рассказал ФАН шоумен.

По предварительным данным, в результате дорожного инцидента никто не пострадал. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.