Песков ответил на вопрос о подготовке поездки Путина в Турцию

Москва, 8 февраля. Точные сроки поездки президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, перспектива посещения российским лидером Анкары есть. О визите также ранее договорились Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пока точных дат нет, но по дипломатическим каналам они будут согласованы», — рассказал Дмитрий Песков журналистам.

Недавно в Анкаре сообщили о подготовке к приему Владимира Путина. Поездка будет возможна, когда позволят графики лидеров и наладится эпидемиологическая обстановка, подчеркивал пресс-секретарь президента России.