Ассоциация адвокатов Ливии осудила ПНЕ за попытку остаться у власти

Триполи, 8 февраля. Ассоциация адвокатов Ливии осудила переходное Правительство национального единства (ПНЕ) за вмешательство в законодательство страны с целью остаться у власти. Об этом сообщается на официальном сайте госоргана.

Группа юристов потребовала назначения крайнего срока проведения всеобщих выборов. В противном случае специалисты начнут серию митингов и забастовок.

«Продолжающаяся непримиримость политических органов и их отказ от реализации плебисцита являются отчаянной попыткой ПНЕ удержаться у власти», — говорится в заявлении.

Специалисты напомнили, что народ способен свергнуть любой режим, как это было в 2011 году. Чтобы этого не произошло, необходимо создать правовое государство и институты, а также обеспечить мирную передачу власти.

Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех ранее заявил, что мандат ПНЕ истек в день несостоявшихся выборов — 24 декабря 2021 года.

«Нам нужны продукты питания, лекарства и здравоохранение, и это задача исполнительной власти. Проблема правительства в том, что срок его полномочий закончился, и мы сегодня здесь обсуждаем, продолжать ли его или изменить», — сказал он на заседании парламента.

Единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение всеобщих выборов. Для этого необходимо решить возникшие проблемы, препятствовавшие своевременной реализации плебисцита, который был запланирован на декабрь 2021 года.