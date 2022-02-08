Промах Цветкова лишил биатлониста золотой медали на Олимпиаде в Пекине

Пекин, 8 февраля. Российский биатлонист Максим Цветков претендовал на золото зимней Олимпиады в Пекине, однако лишился возможности получить награду из-за промаха. Спортсмен занял четвертое место в индивидуальной гонке.

Цветков оставался лучшим по итогам стрельбы на трех огневых рубежах. Однако на последней стойке биатлонист допустил промах, без которого спортсмен получил бы золотую медаль.

В итоге первым стал француз Кентен Фийон Майе (время 48.47,4 и два промаха). Второе место досталось Антону Смольскому (+14,8 и ноль промахов) из Белоруссии, а третье — норвежцу Йоханнесу Бе (+31,1 и два промаха).

Напомним, Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. Всего на ОИ-2022 разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.