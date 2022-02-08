Очередная афера: среди учредителей фонда имени Баталова были мошенники

ФАН узнал о новой афере — на сей раз вокруг благотворительного фонда «Благор» имени Алексея Баталова. Среди учредителей оказался человек, который не только не имел никакого отношения к фонду, к Баталовым, но и не был знаком ни с кем из остальных учредителей, а это Наталия Дрожжина, Михаил Цивин, Гитана Леоненко и Мария Баталова.

О своем участии в благотворительном фонде он узнал лишь после того, как в суд поступил иск в том числе и к нему от вдовы актера Гитаны Леоненко. Им оказался известный адвокат Нарек Костанян. В распоряжении ФАН оказалось письмо, которое написал Костанян и предоставил судье.

О том, что с этим фондом все не так чисто, говорил еще Павел Астахов, когда разбирался с делами семьи актера. Мол, почему в этом фонде среди учредителей оказалось так много людей посторонних — Цивин, Дрожжина? И так мало членов семьи — только последняя жена и младшая дочь.

Как выяснилось, фонд был зарегистрирован всего лишь в 2018 году. За три года поучаствовал лишь в одном мероприятии — организации кинофестиваля имени Алексея Баталова «Журавли» во Владимирской области. Заказчиком мероприятия был областной дворец культуры и искусства. Заработал фонд на этом кинофестивале 1,5 млн рублей, что неплохо для нестоличных мероприятий.

Зато, как выяснилось, с 2019 года предприятие не предоставляет бухгалтерский отчет, не платит налоги. То есть за все время предоставило один раз. В январе этого года из учредителей были удалены все, кроме Гитаны Аркадьевны. Она же обратилась с иском в суд к остальным учредителям, чтобы понять, чем занимался фонд и кто его учредил. Сама Гитана Аркадьевна утверждает, что тоже не подписывала никаких согласий на его утверждение и разрешений. Кстати, ранее его возглавлял Михаил Цивин.

В суде выяснилось, что и адвокат, зачисленный в учредители, никогда таковым не был. Да и вообще не знал, что участвовал в создании фонда.

Федеральное агентство новостей /

В распоряжении ФАН от источника в правоохранительных органах оказалась его пояснительная записка, в которой он говорит, что на момент создания фонда ни с кем из остальных учредителей не встречался, никаких документов и бумаг не подписывал. Более того — в доказательство своей правоты он предоставил документы из министерства юстиции. Почему без своего ведома был включен адвокат в список учредителей, будет разбираться суд.

Ранее ФАН сообщал, что в одном из первых заседаний суда по уголовному делу Цивин и Дрожжина отказались признавать свою вину в махинациях с деньгами Баталовой.