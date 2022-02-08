Логика холодной войны: зачем Вашингтон признает «суверенитет» Японии над Курилами

США должны признать право России как правопреемницы Советского Союза на все Курильские острова. Такое мнение ФАН высказал политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин.

Поддержка Вашингтона

Власти Соединенных Штатов признают суверенитет Японии над «северными территориями». Такое заявление сделал американский посол в Токио Рам Эмануэль.

Он записал видеообращение по случаю отмечаемого в Японии «Дня северных территорий» (так в стране называют южную часть Курильских островов), в котором выразил мнение США.

«Я хочу быть предельно ясен: Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу «северных территорий». И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов», — заявил он.

Сделать приятно союзникам

Как отметил Михаил Мошкин, политический смысл заявления посла Эмануэля вполне понятен. Япония — особенно при премьер-министре Синдзо Абэ — не стремилась включиться в инициированную после 2014 года кампанию США санкционного и политического давления на Россию. В данный момент, когда Вашингтон нагнетает истерию вокруг «российской угрозы», как никогда важно продемонстрировать единство всех американских сторонников. Поэтому токийским союзникам и «делают приятно». Иной смысл здесь усмотреть сложно, ведь американская поддержка претензий Японии на «северные территории» явно не способствует попыткам заключить российско-японский мирный договор.

wikipedia.org / Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia/Общественное достояние

«Заявление американского посла в Токио выглядит очень странно с точки зрения международного права, хотя, с другой стороны, ничего нового он не сказал. В любом случае США должны признавать право России как правопреемницы Советского Союза на все Курильские острова. Существует соглашение от 11 февраля 1945 года по поводу Японии и Китая, под которыми стоят подписи Сталина, Черчилля и Рузвельта. Документ, принятый на Крымской (Ялтинской) конференции, касался исполнения СССР союзнических обязательств по вступлению в войну против Японии и подразумевал дословно: «После капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников при условии передачи Советскому Союзу Курильских островов» (пункт 3 соглашения)», — пояснил Михаил Мошкин.

Таким образом, заметил эксперт, договаривающиеся стороны, в том числе США, согласились с тем, что все Курильские острова (ведь в документе не упомянута какая-либо часть этой гряды) переходят под суверенитет Советского Союза. В директиве генерала Макартура №677 от 29 января 1946 года говорилось, что командование оккупационных войск США исключило все Курильские острова, в том числе четыре острова нынешнего спора, из-под юрисдикции японского правительства. Подтверждение можно найти в Сан-Францисском мирном договоре 1951 года, который был подписан Соединенными Штатами и не был подписан Советским Союзом:

«Япония отказывается от всех прав, правооснований и притязаний на Курильские острова» (пункт C статьи 2 раздела II).

Федеральное агентство новостей /

Но уже в 1952-м, обратил внимание Михаил Мошкин, при ратификации Сан-Францисского договора Сенат США сделал заявление о том, что за Россией не будет закреплено прав на территории, принадлежавшие Японии:

«Предусматривается, что условия договора не будут означать признания за Россией каких бы то ни было прав или претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 года, которые наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии на эти территории».

Мошкин подчеркнул, что заявления США о поддержке прав Японии на «северные территории» работают «как пропагандистский аргумент».

«Такова была логика холодной войны: США не могли не поддержать своего дальневосточного «коллегу» по противостоянию с Советским Союзом. Но и после распада СССР Вашингтон периодически напоминал, что признает права Японии на Южные Курилы. Только признание это было и остается довольно лукавым. Так, США считают, что спорные острова не подпадают под действие статьи 5 Договора безопасности между США и Японией, которая касается обязательств Соединенных Штатов по защите Японии в случае нападения на нее. Тем не менее подобные заявления о поддержке права на «северные территории», похоже, работают как пропагандистский аргумент», — заключил Михаил Мошкин.

Ранее российский посол в Токио Михаил Галузин прокомментировал слова Эмануэля, заявившего о неподходящем моменте для якобы угроз в адрес Японии. По словам Галузина, российская сторона не признает территориальные притязания, противоречащие закону, на принадлежащие ей Южные Курилы.