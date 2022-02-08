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Варшавер урезал зарплату Поргиной в «Ленкоме» в два раза

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 13:33
Общество
Варшавер урезал зарплату Поргиной в «Ленкоме» в два раза
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 8 февраля. Директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что урезал зарплату актрисе Людмиле Поргиной. Теперь звезда театра и кино получает чуть больше 50 тысяч рублей.

По его словам, на протяжении 13 лет театр выплачивал семье артистки по 250 тысяч рублей, когда был жив супруг Поргиной Николай Караченцов. Он скончался после продолжительной болезни в 2018 году.

«Поргина преуменьшает возможности театра и забывает добрые дела. Она не работает практически. Получает сейчас в месяц 53 тысячи рублей. Это только 50 процентов от того, что она зарабатывала раньше, когда получала сто тысяч», — рассказал Варшавер в интервью Teleprogramma.pro.

По его словам, урезать зарплату в два раза удалось законным путем. Артистка сама согласилась с условиями «Ленкома». Теперь дива занята в двух постановках театра «Поминальная молитва» и «Юнона и Авось», но в обоих спектаклях у нее бессловесная роль.

«В «Поминальной молитве» Поргина проходит на заднем плане и удаляется за сцену. Приблизительно такая же бессловесная роль в «Юноне и Авось». Станиславский когда-то сказал: «Нет маленьких ролей, а есть маленькие артисты». Она как раз это показывает всем своим видом», — пояснил руководитель театра.

Артистка в разговоре с ФАН призналась, что счастлива вернуться на сцену любимого театра. Знаменитость вспомнила об ощущениях, которые были у нее во время спектакля.

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