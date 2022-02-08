Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 14:32
14:30
Весь мир
Запад продолжает поставки вооружений Украине, а Зеленский издал воинственный указ
14:28
Общество
В Татарстане назвали условия для улучшения ситуации с переработкой ТКО
14:17
Шоу-бизнес
Алана Мамаева подала иск к бывшему мужу на сумму свыше 269 миллионов рублей
14:17
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против экс-министра Абызова
14:17
Общество
Теневой сектор индустрии красоты в Петербурге превысил 50%
14:17
Происшествия
Директор УК напал на следователя во время обыска по делу о смерти дворника в Петербурге
14:15
Общество
Hulu покажет новое реалити-шоу про семейство Кардашьян
14:14
Весь мир
Экс-президент Судана Омар аль-Башир выздоровел после заражения коронавирусом
14:13
Политика
Блогер Шарий назвал троллингом слова Путина о предоставлении убежища Порошенко
14:12
Общество
Зеленский агитирует пенсионеров привиться от COVID-19 за смартфоны
Все новости

Представитель ЕК прокомментировал ответ «Газпрома» на газовое расследование

Экономика
Представитель ЕК прокомментировал ответ «Газпрома» на газовое расследование
wikipedia.org  /  pixabay free images / pixabay.com/photos/eu-european-commission-brussels-1232430

Брюссель, 8 февраля. Европейская комиссия получила ответ российского газового холдинга в связи с расследованием причин энергетического кризиса в ЕС. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя ЕК.

Высший орган исполнительной власти Европейского союза продолжает анализировать причины произошедшего на газовом и других энергетических рынках региона. В ведомстве отметили, что им пришел ответ от «Газпрома».

«Что касается ответа "Газпрома" на вопросник Комиссии, мы можем подтвердить, что Комиссия получила информацию от "Газпрома" в контексте продолжающегося расследования в европейском газовом секторе, которое анализируется», — заявили в ЕК.

Резкий скачок цен в отрасли заинтересовал многих представителей европейской общественности. По этой причине Еврокомиссия продолжила в феврале изучать возможные причины кризиса.

«Еврокомиссия изучает все обвинения о возможном неконкурентном поведении компаний, добывающих и поставляющих природный газ в Европу, с целью проверить, можно ли соотнести текущую ситуацию на оптовом рынке газа с коммерческим поведением участников рынка», — сообщил представитель пресс-службы ЕК.

Экстремальное подорожание природного газа и электроэнергии привело Европу к кризисному состоянию, из-за чего теперь ЕС пытается найти объяснение произошедшему. Некоторые аналитики убеждены, что Брюссель самостоятельно спровоцировал кризис, стараясь активно перейти на альтернативные источники, а также сокращая долю традиционных ресурсов. Кроме того, свою роль сыграла и привязка контрактов к спотовым платформам.

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости подчеркнул, что Россия не заинтересована в формировании газового кризиса в Европе. Москва наращивает по возможности поставки газа и следует контрактным обязательствам. Тот факт, что Россия выполняет условия соглашений, признал и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Представитель ЕК прокомментировал ответ «Газпрома» на газовое расследование
Газпром еврокомиссия природный газ энергокризис
Комментировать