Представитель ЕК прокомментировал ответ «Газпрома» на газовое расследование

Брюссель, 8 февраля. Европейская комиссия получила ответ российского газового холдинга в связи с расследованием причин энергетического кризиса в ЕС. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя ЕК.

Высший орган исполнительной власти Европейского союза продолжает анализировать причины произошедшего на газовом и других энергетических рынках региона. В ведомстве отметили, что им пришел ответ от «Газпрома».

«Что касается ответа "Газпрома" на вопросник Комиссии, мы можем подтвердить, что Комиссия получила информацию от "Газпрома" в контексте продолжающегося расследования в европейском газовом секторе, которое анализируется», — заявили в ЕК.

Резкий скачок цен в отрасли заинтересовал многих представителей европейской общественности. По этой причине Еврокомиссия продолжила в феврале изучать возможные причины кризиса.

«Еврокомиссия изучает все обвинения о возможном неконкурентном поведении компаний, добывающих и поставляющих природный газ в Европу, с целью проверить, можно ли соотнести текущую ситуацию на оптовом рынке газа с коммерческим поведением участников рынка», — сообщил представитель пресс-службы ЕК.

Экстремальное подорожание природного газа и электроэнергии привело Европу к кризисному состоянию, из-за чего теперь ЕС пытается найти объяснение произошедшему. Некоторые аналитики убеждены, что Брюссель самостоятельно спровоцировал кризис, стараясь активно перейти на альтернативные источники, а также сокращая долю традиционных ресурсов. Кроме того, свою роль сыграла и привязка контрактов к спотовым платформам.

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости подчеркнул, что Россия не заинтересована в формировании газового кризиса в Европе. Москва наращивает по возможности поставки газа и следует контрактным обязательствам. Тот факт, что Россия выполняет условия соглашений, признал и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.