Разговор о гарантиях безопасности еще не окончен: каковы итоги переговоров Путина и Макрона

Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, которые вчера продлились около шести часов, закончились весьма обстоятельной пресс-конференцией. Она все же внушает определенные надежды на то, что диалог о гарантиях общей европейской безопасности все же принесет какие-то конструктивные результаты.

Однако начать здесь все же стоит с озабоченностей Кремля политикой НАТО и итогами диалога, состоявшегося между нашей страной, США и Североатлантическим альянсом в январе. Как заявил Путин:

«Центральные озабоченности [России, изложенные в проекте Договора о гарантиях безопасности], к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах».

Что касается этих ключевых пунктов, то российский президент в ходе пресс-конференции обозначил и их:

«Данные предложения содержат три ключевых пункта, касающихся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения Альянсом ударных систем и вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт «Россия — НАТО».

Собственно, Москва хочет получить от НАТО и Вашингтона четкие и понятные ответы, как Альянс видит данные озабоченности России и что планирует по этому поводу делать.

Естественно, что одним из основных вопросов на переговорах президентов была Украина и ее статус по отношению к НАТО. И по этому поводу Владимир Путин тоже высказался весьма определенно:

«Почему так опасно возможное принятие Украины в НАТО? Есть проблема: европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является Украиной, а мы считаем, что это часть России. И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что: а) Россия — противник, б) возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина — член НАТО, пятая статья не отменена, наоборот — господин [Джо] Байден недавно сказал, что пятая статья — это абсолютно императив и будет исполнена. Значит, наступит военная конфронтация между Россией и НАТО... Нам что, воевать с НАТО?»

Федеральное агентство новостей /

Пятая статья Североатлантического договора, к слову, звучит следующим образом:

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае, если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них [...] окажет помощь договаривающейся стороне, подвергшейся [...] нападению путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы...»

И здесь действительно крайне важен контекст, поскольку «нападение» в этом документе — это то, что «договаривающиеся стороны» таковым официально считают. И если, допустим, Украину принять в НАТО, то Крымский референдум будет обозначен Украиной на уровне Альянса именно как «нападение». Ну, а в итоге, понятное дело, — война. При этом Путин в ходе пресс-конференции отметил, что такая война будет «без победителей», и кратко охарактеризовал российский ядерный потенциал.

Впрочем, после этого российский лидер высказался в том духе, что переговоры еще не окончены и они будут продолжены, в том числе и в более широком формате. Пока, собственно, контуры понимания общих принципов глобальной безопасности не будут очерчены.

«Я не считаю, что на этом наш диалог закончен», — подчеркнул президент РФ.

Так что определенный успех в качестве миротворца Эммануэль Макрон вполне может записать себе в политический актив. Что, кстати, сейчас уже и происходит. Так, издание France 24 оценило итоги диалога «высоких сторон» как начало «трудного пути к урегулированию».

Сам французский лидер на пресс-конференции отметил:

«Я рад, что есть возможность глубоко обсудить все темы, и мы сможем коллективно начать выработку практического ответа для России и для всей Европы. Полезный, практический ответ — это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, транспарентность и доверие для всех».

И здесь, конечно, несколько слов стоит сказать о политической подоплеке этих переговоров уже для Макрона. Поскольку, казалось бы, где Франция и где — Украина? Однако сейчас рейтинги у нынешнего французского президента падают, до сих пор неизвестно, будет ли он баллотироваться на новый срок. А президентские выборы во Франции пройдут уже 10 апреля 2022 года. Да и граждане Пятой республики сейчас в массе своей настроены по отношению к главе своего государства весьма скептически.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Естественно, что на этом фоне имидж «миротворца» и «человека, который предотвратил войну в Европе» сыграл бы Макрону на руку и помог повысить его рейтинги.

Но в этом контексте не менее интересно, что такого важного мог предложить президент Франции в адрес России, что переговоры длились около шести часов. На это намекнул в своем выступлении Владимир Путин, когда отметил:

«Я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают для того, чтобы разрешить и кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу».

Серьезная историческая перспектива в переводе с дипломатического на русский может означать, что договоренности между Парижем и Москвой, достигнутые за закрытыми дверями, простираются далеко за пределы президентского срока Макрона. И могут сыграть важную роль и после 10 апреля нынешнего года.

Тем не менее на этом «миротворчество» французского лидера не заканчивается. И далее он будет говорить уже с руководством Украины. Владимир Путин по этому поводу посочувствовал своему французскому коллеге, предположив, что разговор в Киеве у него будет «непростым».

Естественно, что речь там пойдет о соблюдении минских договоренностей. Стоит напомнить, что пакет этих соглашений, а также декларация приверженности им была подписана «нормандской четверкой», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина еще в 2015 году.

Сами Минские соглашения предполагают в том числе конституционную реформу на Украине и, что важно, отдельный статус широкой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Киев эти соглашения, стоит еще раз повторить, подписал. Но до сих пор не выполнил ни одного их пункта. Да и на уровне публичных заявлений по данной теме представители Украины ведут себя крайне странно.

Например, в начале февраля после очередной сессии переговоров «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский заявил:

«Я не хочу говорить про пункты «Минска». Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов».

Федеральное агентство новостей /

Однако тут же сказал нечто прямо противоположное:

«Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несем ответственность за любые документы или законы. Мы ответственно относимся к тем или иным договоренностям, я понимаю, что такое Минские соглашения, и понимаем, что они рождены «нормандским форматом», который, к сожалению или не к сожалению, работает».

А параллельно с этим глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов завил:

«Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны».

Как в этом контексте Макрон будет договариваться с Киевом и возможно ли в принципе адекватно договориться о чем-то с нынешними украинскими властями — это очень интересные вопросы. Особенно в контексте того, что подписям на Минских соглашениях уже семь лет, а выполнять их, похоже, подписавшая сторона, то есть Украина, как не собиралась, так и не собирается.

Впрочем, Европа может принудить Киев к выполнению договоренностей. Только для этого европейскому сообществу нужно как минимум перестать видеть в России «агрессора» и четко выстроить свою политику по отношению к мирному урегулированию на Украине, да и к гарантиям безопасности в целом. Хочется надеяться, что шестичасовые переговоры Путина с Макроном этому поспособствуют.

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