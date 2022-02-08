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Песков: Путин не обещал на переговорах с Макроном ограничить учения ВС РФ вблизи Украины

Армия
Песков: Путин не обещал на переговорах с Макроном ограничить учения ВС РФ вблизи Украины
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 февраля. Владимир Путин не давал никаких обещаний по поводу ограничения учений ВС РФ вблизи Украины на недавних переговорах с французским президентом Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал СМИ итоги встречи президента Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам Пескова, вопрос ограничения учений ВС РФ близ Украины президенты не обсуждали.

«Не слышал сообщений о том, что Путин на переговорах с Макроном давал какие-либо гарантии об ограничении учений ВС РФ вблизи Украины», — сообщил Песков.

После переговоров с Путиным президент Франции отправился в Киев для дальнейшего проведения встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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