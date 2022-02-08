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Территориальные притязания ряда стран вышли на новый уровень

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 16:00
Весь мир
Территориальные притязания ряда стран вышли на новый уровень
Global Look Press  /  Konrad Wothe

Встреча лидеров Китая и Аргентины завершилась совместным заявлением, в котором прозвучали весьма больные для некоторых государств слова. Так, президент Аргентины Альберто Фернандес заявил своему собеседнику, что республика в полном объеме присоединяется к китайской инициативе «Один пояс, один путь», а также заверил, что полностью поддерживает  политику «одного Китая», согласно которой Тайвань признается частью КНР.

В принципе, в этом заявлении не было бы ничего удивительного, многие африканские и латиноамериканские страны, принимающие китайские инвестиции, заверяют Пекин в дружбе и добрососедстве, если бы не ответное заявление китайской стороны. Слова Си Цзиньпина повергли в расстройство многих мировых политиков, разделяющих «англосаксонский мировой порядок». Китайский лидер заявил, что поддерживает притязания Аргентины на Фолклендские острова, которые отошли Великобритании в результате военных действий, произошедших в 1982 году. 

1982-й год стал для всего мира показательным, когда за обладание островами, находящимися в 400 км от побережья Аргентины и в 12 400 км от Британии, столкнулись два государства, имеющие мощный военно-морской флот и сильную боевую авиацию. Кроме того, британские корабли потенциально могли применить против Аргентинской Республики ядерное оружие. В результате сражения Лондон силой овладел островами и в настоящее время продолжает удерживать над ними контроль. 

На заявление Си Цзиньпина британский МИД мгновенно разразился негодованием и в своем Twitter призвал Китай уважать суверенитет Фолклендов. 

«Мы полностью отвергаем любые вопросы о суверенитете Фолклендов. Острова являются частью британской семьи и мы будем защищать их право на самоопределение. Китай должен уважать суверенитет Фолклендов», — написала глава МИД Британии Лиз Трусс.

Сразу после этого заявления хочется вспомнить полугодовой вояж британской авианосной группы во главе с авианосцем Queen Elisabeth к берегам Китая для «демонстрации флага» в Южно-Китайском море. 

Кто кому и чего должен, совершенно ясно разъяснили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в своем «совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии». Помимо прочего, в соглашении сказано, что «стороны намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, противостоять попыткам искажения и фальсификации ее истории». 

Незыблемость итогов Второй мировой войны с территориальной точки зрения, это зафиксированное по положению на 1945 год начертание государственных границ, по крайней мере там, где они были проведены по условиям прекращения войны. Например, Курильские острова. Как бы там кому-то в Японии не хотелось заполучить часть островов обратно под юрисдикцию Токио, какие бы не предлагались для рассмотрения договоры позапрошлого века, в 1945 году вопрос был решен окончательно. И выше приведенной фразой Китай однозначно говорит о признании этих островов за Россией. В тоже время в совместном заявлении Москва придерживается принципа «одного Китая» и выступает против независимости Тайваня «в какой бы то ни было форме». То есть, стороны подтвердили «твердую взаимную поддержку» в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности.

Однако, посол США в Японии Рам Эмануэль провокационно сравнивает ситуацию с Крымом, заявляя о признании японского суверенитета над частью Курильских островов. 7 февраля, который в Японии отмечается как «День северных территорий», американский дипломат заявил, что штаты поддерживают Японию в этом вопросе.

«Я хочу быть предельно ясен — Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами. Кроме того, пренебрежение Россией суверенитетом других стран не является чем-то новым и не ограничивается северными территориями», — заявил он.

МИД России неоднократно повторял, что российский суверенитет над архипелагом, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. Однако, США старательно вбивают клин между желанием Японии и России заключить мирный договор, постоянно предпринимая подобные провокационные действия. 

В общем, на фоне меняющегося миропорядка, на фоне утверждения настоящей многополярности и падения значимости былого мирового гегемона, международные игроки лишний раз напомнили друг другу о существовании рубежей, которые в их внешнеполитическом реноме являются важной и неотъемлемой составляющей. 

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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