Территориальные притязания ряда стран вышли на новый уровень

Встреча лидеров Китая и Аргентины завершилась совместным заявлением, в котором прозвучали весьма больные для некоторых государств слова. Так, президент Аргентины Альберто Фернандес заявил своему собеседнику, что республика в полном объеме присоединяется к китайской инициативе «Один пояс, один путь», а также заверил, что полностью поддерживает политику «одного Китая», согласно которой Тайвань признается частью КНР.

В принципе, в этом заявлении не было бы ничего удивительного, многие африканские и латиноамериканские страны, принимающие китайские инвестиции, заверяют Пекин в дружбе и добрососедстве, если бы не ответное заявление китайской стороны. Слова Си Цзиньпина повергли в расстройство многих мировых политиков, разделяющих «англосаксонский мировой порядок». Китайский лидер заявил, что поддерживает притязания Аргентины на Фолклендские острова, которые отошли Великобритании в результате военных действий, произошедших в 1982 году.

Chinese President Xi Jinping and his Argentine counterpart Alberto Fernandez issued a joint statement on Sunday that said China “reaffirms its support for #Argentina ’s demand for the full exercise of sovereignty over the Malvinas Islands.” #FalklandIslands #IslasMalvinas #UK pic.twitter.com/BU7BQtMfQv

1982-й год стал для всего мира показательным, когда за обладание островами, находящимися в 400 км от побережья Аргентины и в 12 400 км от Британии, столкнулись два государства, имеющие мощный военно-морской флот и сильную боевую авиацию. Кроме того, британские корабли потенциально могли применить против Аргентинской Республики ядерное оружие. В результате сражения Лондон силой овладел островами и в настоящее время продолжает удерживать над ними контроль.

На заявление Си Цзиньпина британский МИД мгновенно разразился негодованием и в своем Twitter призвал Китай уважать суверенитет Фолклендов.

We completely reject any questions over sovereignty of the Falklands.



The Falklands are part of the British family and we will defend their right to self determination.



China must respect the Falklands' sovereignty ????????????????