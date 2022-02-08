Казанская школа способствует цифровизации региона и генерирует кадры для IT-компаний

Казань, 8 февраля. За два года работы кампуса в IT-квартале «Школа 21» органично вписалась в IT-сферу Казани и добилась значительных успехов. Осенью 2022 года количество обучающихся Школы достигнет 1500 участников.

Более 100 участников из «Школы 21» уже работают, не прерывая обучения, в лучших IT-компаниях Татарстана и других регионов России — «Сбер», «Тинькофф», АК Барс, DataArmor, сообщает сетевое издание «KAZANFIRST». В 2022 году еще около пятисот студентов будут готовы выйти на стажировки. Школа стабильно обеспечивает качественный приток будущих IT-профессионалов в регион — 55% участников приехали из других субъектов Российской Федерации. Для приезжих студентов работает бесплатный хостел на 200 мест. Кроме основной программы, для занятий мехатроникой, разработкой электронных роботизированных устройств и их программирования в казанском кампусе действует лаборатория робототехники и электроники.

Также в «Школе 21» прошли образовательные программы для руководителей «Сбера», компаний его экосистемы и руководства Республики Татарстан, что послужило развитию регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Ранее ФАН говорил, что россияне очень высоко оценивают потенциал Казани в качестве города, где можно построить успешную карьеру. По результатам опроса Казань уступает только Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.