Песков опроверг слухи о требовании Кремля сменить лидера КПРФ

Москва, 8 февраля. Сообщения о требовании Кремля сменить лидера Коммунистической партии РФ (КПРФ) абсурдны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, может ли Кремль поднять вопрос об уходе Геннадия Зюганова с поста лидера партии. Также они попросили рассказать, как рост рейтинга КПРФ влияет на политическую стабильность в России.

«Формулировка достаточно абсурдная, Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. Поэтому постановка вопроса неверная и абсурдная. Это одна из политических партий, парламентская партия, которая имеет крупную фракцию в парламенте. Поэтому говорить о том, какой-то фактор дестабилизирующий или стабилизирующий тоже не совсем верно», — ответил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что не видел проекта КПРФ о признании Луганской и Донецкой народных республик.