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Банк России понизил курсы доллара и евро на 9 февраля

Экономика
Банк России понизил курсы доллара и евро на 9 февраля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 февраля. Рубль укрепился к основным иностранным валютам. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США опустился на 37,64 копейки и составил 75,30 рубля за единицу. Европейская валюта подешевела на 62,61 копейки и оказалась на уровне 85,89 рубля.

При этом торги Московской биржи открылись ростом курсов доллара и евро. Американская валюта подорожала на 10,5 копейки относительно уровня закрытия прошлой сессии и достигла 75,58 рубля. Евро продемонстрировал рост на 4,25 копейки — до 86,31 рубля, следует из данных торговой площадки.

Снижение геополитических рисков из-за ситуации на Украине, сохранение ключевой ставки ФРС США и цена на нефть выше 100 долларов за баррель вернут курс доллара к отметке 60 рублей. Такую точку зрения выразил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

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