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Песков заявил, что Путин вряд ли знаком с творчеством группы «Красная плесень»

Общество
Песков заявил, что Путин вряд ли знаком с творчеством группы «Красная плесень»
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 8 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы российского государства Владимира Путина, употребившего фразу «нравится, не нравится — терпи моя красавица».

Владимир Путин вряд ли знаком с творчеством группы «Красная плесень». Вероятно, он взял эту фразу из народного фольклора, пояснил пресс-секретарь президента РФ.

«Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский. Президент имел в виду, если государство взяло на себя обязательства, и эти обязательства надо выполнять. С творчеством группы «Красная плесень» Путин не знаком. Эта строчка — русский фольклор», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Путин употребил такую фразу, говоря об отношении Украины к Минским соглашениям. Глава российского государства выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Последний заявлял, что целью его визита является обсуждение ситуации вокруг Украины.

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