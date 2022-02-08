Песков заявил о готовности Путина разрубить «гордиев узел» в ситуации с Украиной

Москва, 8 февраля. Кремль пока не понимает, какие именно вопросы могут обсудить президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин готов проводить встречи с кем угодно, чтобы разрубить «гордиев узел» ситуации с Украиной.

«Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, [РФ] будет готова встречаться с кем угодно», — сказал представитель Кремля.

В то же время Песков подчеркнул, что в Кремле пока нет понимания того, какие вопросы могут обсудить президенты России и Украины, а также каким может быть результат этих переговоров.

Аналитик Максим Юсин ранее предсказал судьбу переговоров между Путиным и Зеленским в Турции. По его словам, российский лидер вряд ли согласится на такую встречу, особенно, при посредничестве Анкары.