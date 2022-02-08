Песков: российские войска не останутся в Белоруссии после учений «Союзная решимость — 2022»

Москва, 8 февраля. Подразделения российской армии после завершения учений «Союзная решимость — 2022» будут выведены с белорусской территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Части российской армии и не планировали оставаться в Белоруссии, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга для СМИ.

«Речь идет о Союзных учениях. Подразумевается, что по завершении этих учений войска вернуться в свои постоянные места дислокации», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия уведомила иностранных атташе о составе войск на учениях «Союзная решимость — 2022».