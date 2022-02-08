Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 14:31
14:30
Весь мир
Запад продолжает поставки вооружений Украине, а Зеленский издал воинственный указ
14:28
Общество
В Татарстане назвали условия для улучшения ситуации с переработкой ТКО
14:17
Шоу-бизнес
Алана Мамаева подала иск к бывшему мужу на сумму свыше 269 миллионов рублей
14:17
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против экс-министра Абызова
14:17
Общество
Теневой сектор индустрии красоты в Петербурге превысил 50%
14:17
Происшествия
Директор УК напал на следователя во время обыска по делу о смерти дворника в Петербурге
14:15
Общество
Hulu покажет новое реалити-шоу про семейство Кардашьян
14:14
Весь мир
Экс-президент Судана Омар аль-Башир выздоровел после заражения коронавирусом
14:13
Политика
Блогер Шарий назвал троллингом слова Путина о предоставлении убежища Порошенко
14:12
Общество
Зеленский агитирует пенсионеров привиться от COVID-19 за смартфоны
Все новости

Россия нарастила импорт креветок почти на 70% по итогам 2021 года

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 13:15
Экономика
Россия нарастила импорт креветок почти на 70% по итогам 2021 года
pixabay.com  /  MabelAmber

Москва, 8 февраля. Импорт креветок в РФ по итогам 2021 года увеличился на 69,3% — до 84 тысяч тонн в натуральном выражении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

В денежном выражении рост составил 89,6% — до 485,3 млн долларов. К увеличению закупок этого морепродукта привели восстановление ресторанного рынка после ограничений в связи с COVID-19 и сокращение его добычи в России.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что импорт почти вдвое превысил также результаты 2019 года, когда было импортировано 44,85 тысяч тонн креветок стоимостью 271 млн долларов. Таким образом, средняя цена импортных креветок с 2019 года упала примерно на 4,5% и достигла 5,77 тысяч долларов за тонну.

Ввоз рыбы на российский рынок за год сократился на 9,9% и составил 433,6 тысячи тонн. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россия нарастила импорт креветок почти на 70% по итогам 2021 года
продукты морепродукты импорт креветки ВАРПЭ
Комментировать