Россия нарастила импорт креветок почти на 70% по итогам 2021 года

Москва, 8 февраля. Импорт креветок в РФ по итогам 2021 года увеличился на 69,3% — до 84 тысяч тонн в натуральном выражении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

В денежном выражении рост составил 89,6% — до 485,3 млн долларов. К увеличению закупок этого морепродукта привели восстановление ресторанного рынка после ограничений в связи с COVID-19 и сокращение его добычи в России.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что импорт почти вдвое превысил также результаты 2019 года, когда было импортировано 44,85 тысяч тонн креветок стоимостью 271 млн долларов. Таким образом, средняя цена импортных креветок с 2019 года упала примерно на 4,5% и достигла 5,77 тысяч долларов за тонну.

Ввоз рыбы на российский рынок за год сократился на 9,9% и составил 433,6 тысячи тонн. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы.