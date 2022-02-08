Медиагруппа «Патриот» начала сотрудничать с интернет-изданием «Истра сегодня»

Санкт-Петербург, 8 февраля. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о начале сотрудничества с подмосковным сетевым изданием «Истра сегодня». Новый партнер холдинга знакомит читателей с общественной и культурной жизнью городского округа Истра.

Столярчук отметил, что очень рад началу сотрудничества с «Истрой сегодня». По словам главы «Патриота», работа местных СМИ позволяет увидеть реальное положение дел в России. Как пояснил Столярчук, такие издания трудятся «не для красоты или ради погони за трафиком».

«За каждой новостью стоит труд профессиональных журналистов, который несет полезную и интересную информацию для жителей своего района», — приводит его слова медиагруппа.

«Истра сегодня» уделяет особое внимание актуальности и достоверности предоставляемой информации. Журналисты интернет-издания публикуют сведения, полезные для жителей городского округа.

«Музеи и выставки, новое строительство и благоустройство городской инфраструктуры, спортивные события и анонсы масштабных мероприятий — вот все то, чем мы готовы делиться с аудиторией», — уточнили в подмосковном СМИ.

Ранее Медиагруппа «Патриот» начала сотрудничать с интернет-изданием Abdulova.info. По словам Столярчука, это партнерство позволит расширить освещение деятельности историко-патриотических обществ в России.