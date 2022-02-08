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Тяжелобольной модельер Зайцев отправился на реабилитацию перед днем рождения

Шоу-бизнес
Тяжелобольной модельер Зайцев отправился на реабилитацию перед днем рождения
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 8 февраля. Жизнь тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева постепенно наладилась, и кутюрье отправился на реабилитацию. Об этом рассказала подруга дизайнера одежды Лючана Гарафутдинова.

По словам приятельницы, Зайцев, у которого несколько лет назад диагностировали болезнь Паркинсона, чувствует себя хорошо. Модельер готовится отметить день рождения, ведь 2 марта ему исполнится 84 года.

«Сейчас Вячеслав Михайлович проходит реабилитацию. К нему уже приезжают гости, друзья. Наконец разрешилась ситуация с Домом моды, и все под контролем», — уточнила подруга кутюрье.

Многие пользователи Сети осуждали семью Гарафутдиновых за видео с участием именитого дизайнера, которые они снимали и публиковали в TikTok. Однако приятельница Зайцева утверждает, что благодаря этому скандалу удалось привлечь внимание к тяжелобольному модельеру. При этом история с кутюрье негативно отразилась на здоровье матери Лючаны Гарафутдиновой Галины.

«В какой-то степени мы принесли себя в жертву, благодаря которой Вячеслав Михайлович живет спокойной сытой жизнью», — пояснила подруга дизайнера одежды в беседе с Teleprogramma.pro.

Ранее невролог Алиса Коротина прокомментировала новость об улучшении состояния Вячеслава Зайцева. Врач полагает, что модельер может вернуться к работе.

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