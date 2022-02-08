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Эксперты: Рио-де-Жанейро переживает эпидемию перестрелок в школах

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 13:32
Весь мир
Эксперты: Рио-де-Жанейро переживает эпидемию перестрелок в школах
Global Look Press  / 

Бразилиа, 8 февраля. Каждые три из четырех муниципальных школ в Рио-де-Жанейро хотя бы раз сталкивались с перестрелками на своей территории с участием полиции. Об этом сообщает Центр исследований по вопросам гражданской безопасности.

Кроме COVID-19, возобновление учебных занятий может привести к еще одной угрозе для детей в Рио-де-Жанейро. Согласно докладу исследовательского центра, составленному на основе базы данных платформы «Перекрестный огонь», в 2019 году в Рио-де-Жанейро было зарегистрировано 4346 случаев проявления насилия с использованием огнестрельного оружия. Многие перестрелки произошли в результате полицейских операций.

«На основе информации, представленной платформой, удалось определить, что 1154 общественные школы муниципалитета Рио пострадали хотя бы один раз от перестрелок с участием агентов полиции», — отмечается в докладе.

Из 1154 учебных заведений — или 74% от общего количества школ в Рио-де-Жанейро — 57% сообщали о стрельбе на своей территории до 10 раз, еще в 11% было зафиксировано более 30 случаев.

В Рио-де-Жанейро часто происходят столкновения между противоборствующими группами наркокартелей, а также представителями правоохранительных органов, особенно в более бедных районах. Такие перестрелки приводят к большому количеству жертв и имеют серьезные последствия для школ, где ученики и учителя привыкли скрываться от пуль.

Кроме того, в муниципалитете распространены случаи проявления насилия, которые приводят к отмене занятий или временному закрытию учебных заведений.

Согласно документу, в 2019 году 295 школ в Рио были вынуждены закрыться по меньшей мере на день по причине перестрелок в ходе полицейских операций.

Эксперты: Рио-де-Жанейро переживает эпидемию перестрелок в школах
Федеральное агентство новостей /

Такие условия сильно влияют на успеваемость учеников. По подсчетам исследовательского центра, среди учеников пятого класса было зарегистрировано ухудшение уровня успеваемости по португальскому языку и на еще больше по математике.

Регулярное проявление насилие на территории вокруг школ негативно влияет на уровень дохода детей после завершения образования, а также на их социальную мобильность.

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