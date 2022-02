Эксперты: Рио-де-Жанейро переживает эпидемию перестрелок в школах

Бразилиа, 8 февраля. Каждые три из четырех муниципальных школ в Рио-де-Жанейро хотя бы раз сталкивались с перестрелками на своей территории с участием полиции. Об этом сообщает Центр исследований по вопросам гражданской безопасности.

Além da covid-19, o retorno às aulas nor Rio de Janeiro traz também grande preocupação com a segurança; pesquisa aponta que três de cada quatro escolas públicas da capital foram afetadas por tiroteios. Assista ao #JornalDaRecord https://t.co/QEdaO0JFaC #JR24H pic.twitter.com/yfdTG2gG3a

Кроме COVID-19, возобновление учебных занятий может привести к еще одной угрозе для детей в Рио-де-Жанейро. Согласно докладу исследовательского центра, составленному на основе базы данных платформы «Перекрестный огонь», в 2019 году в Рио-де-Жанейро было зарегистрировано 4346 случаев проявления насилия с использованием огнестрельного оружия. Многие перестрелки произошли в результате полицейских операций.

Из 1154 учебных заведений — или 74% от общего количества школ в Рио-де-Жанейро — 57% сообщали о стрельбе на своей территории до 10 раз, еще в 11% было зафиксировано более 30 случаев.

В Рио-де-Жанейро часто происходят столкновения между противоборствующими группами наркокартелей, а также представителями правоохранительных органов, особенно в более бедных районах. Такие перестрелки приводят к большому количеству жертв и имеют серьезные последствия для школ, где ученики и учителя привыкли скрываться от пуль.

Em uma parceria com o @fogocruzado a pesquisa Tiros no Futuro revela que

das 1.577 escolas municipais do Rio, 1.154 foram afetadas por tiroteios com a presença de agentes de segurança em 2019. É a escolha política pelo confronto, atravessando o futuro de milhares de crianças pic.twitter.com/VHXjVFB5rr