Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 14:31
14:30
Весь мир
Запад продолжает поставки вооружений Украине, а Зеленский издал воинственный указ
14:28
Общество
В Татарстане назвали условия для улучшения ситуации с переработкой ТКО
14:17
Шоу-бизнес
Алана Мамаева подала иск к бывшему мужу на сумму свыше 269 миллионов рублей
14:17
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против экс-министра Абызова
14:17
Общество
Теневой сектор индустрии красоты в Петербурге превысил 50%
14:17
Происшествия
Директор УК напал на следователя во время обыска по делу о смерти дворника в Петербурге
14:15
Общество
Hulu покажет новое реалити-шоу про семейство Кардашьян
14:14
Весь мир
Экс-президент Судана Омар аль-Башир выздоровел после заражения коронавирусом
14:13
Политика
Блогер Шарий назвал троллингом слова Путина о предоставлении убежища Порошенко
14:12
Общество
Зеленский агитирует пенсионеров привиться от COVID-19 за смартфоны
Все новости

Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений

Общество
Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 февраля. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов растений.

С документом можно ознакомиться на портале правовой информации. Такой центр призван решить задачи обеспечения научно-технологического развития государства. ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова станет его площадкой.

Владимир Путин ранее подписал закон о доиндексации пенсионных выплат на 8,6%. Документ доступен на официальном портале правовой информации. Благодаря индексации средний размер пенсии составит 18,9 тыс. рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений
путин указ
Комментировать