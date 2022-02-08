Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений

Москва, 8 февраля. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов растений.

С документом можно ознакомиться на портале правовой информации. Такой центр призван решить задачи обеспечения научно-технологического развития государства. ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова станет его площадкой.

Владимир Путин ранее подписал закон о доиндексации пенсионных выплат на 8,6%. Документ доступен на официальном портале правовой информации. Благодаря индексации средний размер пенсии составит 18,9 тыс. рублей.