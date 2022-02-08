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Дочь Веры Брежневой удивила пользователей Сети недетским декольте

Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой удивила пользователей Сети недетским декольте
instagram.com  /  @ververa

Москва, 8 февраля. Дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман появилась в роскошном платье с глубоким декольте. Подростка с легкостью можно было перепутать со взрослой моделью.

Артистка поделилась с поклонниками кадрами с младшей наследницей. Девочка позирует в светло-голубом вечернем платье с очень откровенным декольте. Наряд был весьма эффектным, поскольку подчеркнул роскошную фигуру 12-летней девушки.

Дочь Веры Брежневой удивила пользователей Сети недетским декольте
Prt Scr instagram.com / @ververa

Поклонники, увидев кадры с дочерью Веры Брежневой, были ошеломлены. Многие удивились, что Саре всего 12 лет, поскольку выглядит он достаточно взрослой.

«Ого! Так выглядеть в 12! Я в ее возрасте в Барби играла и крапиву палкой лупила»;

«Зачем дети выглядят старше своих лет?»;

«Ничего себе, какая у вас уже взрослая девушка», — написали комментаторы в социальных сетях.

Не исключено, что Сара примерила наряд старшей сестры. Звездная мать образ младшей наследницы не комментировала и не объяснила, куда в таком виде собралась ее дочь.

Знаменитая украинская певица Вера Брежнева отпраздновала 3 февраля юбилей. Артистке исполнилось 40 лет. По этому случаю она устроила пышную вечеринку. Супруг певицы Константин Меладзе, сев за рояль, исполнил хит «Салют, Вера!». Исполнительница была тронута.

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фото соцсети брежнева
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