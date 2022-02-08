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Пять штатов США отменили масочный режим

Весь мир
Пять штатов США отменили масочный режим
Global Look Press  /  Wang Ying / Xinhua

Сакраменто, 8 февраля. Калифорния и еще ряд американских штатов приняли решение отменить масочный режим. Об этом сообщило CBS News.

Министерство здравоохранения Калифорнии объявило об отмене масочного режима в общественных местах на фоне снижения числа заражений COVID-19. При этом в школах ношение средств защиты по-прежнему необходимо.

«Уровень заболеваемости снизился на 65% по сравнению с пиком «Омикрона». Число госпитализаций стабилизировалось по всему штату. Требование о применении масок в помещениях истекает 15 февраля. Невакцинированные люди по-прежнему должны носить маски», — написал губернатор штата Гэвин Ньюсом у себя в Twitter.

Также об отмене масочного режима заявили власти Нью-Джерси, Дэлавера, Орегона и Конектикута. В последнем против ограничения высказался губернатор Нед Ламонт, однако оставил принятие этого решения на усмотрение местных властей.

«Пришла пора сказать: мы уже не находимся на том уровне заболеваемости, когда ношение масок было обязательным. Каждый мэр может принимать это решение самостоятельно. Я рекомендую дату отмены 28 февраля», — сказал он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 76,8 млн случаев заражения COVID-19, умерли свыше 905 тыс. человек. За последний месяц число инфицированных снизилось в два с половиной раза — до 290 тыс. новых случаев в день.

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