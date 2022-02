Пять штатов США отменили масочный режим

Сакраменто, 8 февраля. Калифорния и еще ряд американских штатов приняли решение отменить масочный режим. Об этом сообщило CBS News.

Министерство здравоохранения Калифорнии объявило об отмене масочного режима в общественных местах на фоне снижения числа заражений COVID-19. При этом в школах ношение средств защиты по-прежнему необходимо.

NEW: CA’s case rate has decreased by 65% since our Omicron peak. Our hospitalizations have stabilized across the state.



Our statewide indoor mask requirement will expire on 2/15.



Unvaccinated people will still need to wear masks indoors.



Get vaccinated. Get boosted.