Пять штатов США отменили масочный режим

Сакраменто, 8 февраля. Калифорния и еще ряд американских штатов приняли решение отменить масочный режим. Об этом сообщило CBS News.

California to roll back mask mandate after current rules expire next week https://t.co/BA5r4bNJOz — CBS News (@CBSNews) February 8, 2022

Министерство здравоохранения Калифорнии объявило об отмене масочного режима в общественных местах на фоне снижения числа заражений COVID-19. При этом в школах ношение средств защиты по-прежнему необходимо.

«Уровень заболеваемости снизился на 65% по сравнению с пиком «Омикрона». Число госпитализаций стабилизировалось по всему штату. Требование о применении масок в помещениях истекает 15 февраля. Невакцинированные люди по-прежнему должны носить маски», — написал губернатор штата Гэвин Ньюсом у себя в Twitter.

NEW: CA’s case rate has decreased by 65% since our Omicron peak. Our hospitalizations have stabilized across the state.



Our statewide indoor mask requirement will expire on 2/15.



Unvaccinated people will still need to wear masks indoors.



Get vaccinated. Get boosted. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 7, 2022

Также об отмене масочного режима заявили власти Нью-Джерси, Дэлавера, Орегона и Конектикута. В последнем против ограничения высказался губернатор Нед Ламонт, однако оставил принятие этого решения на усмотрение местных властей.

«Пришла пора сказать: мы уже не находимся на том уровне заболеваемости, когда ношение масок было обязательным. Каждый мэр может принимать это решение самостоятельно. Я рекомендую дату отмены 28 февраля», — сказал он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 76,8 млн случаев заражения COVID-19, умерли свыше 905 тыс. человек. За последний месяц число инфицированных снизилось в два с половиной раза — до 290 тыс. новых случаев в день.