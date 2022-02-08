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Сборная России по футболу проведет июньские матчи Лиги наций на стадионе «Динамо»

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 12:56
Спорт
Сборная России по футболу проведет июньские матчи Лиги наций на стадионе «Динамо»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 8 февраля. Первые домашние игры сборной России по футболу в Лиге наций пройдут на столичном стадионе «Динамо».

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила на официальном сайте, что матчи национальной команды с Исландией и Албанией в Лиге наций пройдут на стадионе «Динамо». Игры состоятся 10 и 13 июня соответственно. До этого сборной России по футболу предстоит провести гостевые матчи с албанцами и израильтянами.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с самарскими «Крыльями Советов» на тренировочном сборе в Турции. Игра состоится в рамках подготовки к стыковым встречам национальной команды к ЧМ в Катаре.

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футбол спорт сборная россии лига наций
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