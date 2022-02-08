Аналитик Скаршевский раскрыл «План Б» Зеленского по Донбассу

Киев, 8 февраля. Ситуация вокруг Украины и Донбасса стала одним из камней преткновения в текущем противостоянии России и Запада. Стороны, не желая нести ни экономические, ни политические потери, подталкивают Киев к выполнению минских соглашений.

Однако, как считает экономист, политический аналитик Виктор Скаршевский, украинские власти, которые отказываются от соблюдения договоренностей, уже приготовили схему, по которой будут действовать. Эксперт отмечает, что даже новые переговоры и договоренности, скорее всего, не помогут решить вопрос Донбасса.

«Как все будет реально происходить? Я уже расшифровал "План Б" Зеленского. Это будет просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание процесса. Сейчас даже если что-то подпишут, о чем-то договорятся, кто должен будет с украинской стороны принимать все эти законы? Верховная рада. А примет ли их Верховная рада? Конечно же, нет. И потом будут говорить власти, что они хотят, а депутаты — нет», — заявил Скаршевский в эфире канала «Наш».

Аналитик подчеркивает, что президент Украины Владимир Зеленский лично не заинтересован в том, чтобы Донбасс вернулся в состав страны, так как это поставит под угрозу всю его политическую карьеру.

Федеральное агентство новостей /

«Им должна поступить команда, а команда не поступит, потому что Зеленский в конечном итоге не заинтересован в реинтеграции Донбасса. Потому что чисто с политической точки зрения, зачем ему на следующих выборах миллион, а может, и больше нелояльных избирателей, которые явно проголосуют против него? А то, что такую тактику Зеленский уже начал применять, мы видели еще в 2020 году на местных выборах, где даже на приграничных к ЛДНР украинских территориях были отменены выборы. То есть 500 тысяч украинских избирателей не смогли воспользоваться своим конституционным правом проголосовать», — объяснил экономист.

Эксперт напомнил, что для реинтеграции Донбасса на данный момент не существует и каких-либо экономических предпосылок, ведь Киеву придется не только восстанавливать инфраструктуру региона, но и выплачивать многомиллионные долги местным жителям. Однако денег в бюджете Украины на эти цели сейчас просто нет.

«Я мыслю с политической точки зрения и думаю, что никакого прогресса в реализации минских соглашений не предвидится. Если вдруг будет реинтеграция, придется также решать вопрос о долгах украинским пенсионерам, живущим в ЛНР и ДНР. Украинская власть задолжала им более 76 миллиардов гривен», — подчеркнул экономист, политический аналитик Виктор Скаршевский.

Украинский политолог Даниил Богатырев ранее раскрыл, какие серьезные и далеко идущие намерения скрывает Киев за планами по увеличению численности Вооруженных сил Украины.