Сноубордист Вик Уайлд расплакался после бронзы на Олимпиаде в Пекине

Пекин, 8 февраля. Российский сноубордист Вик Уайлд не смог сдержать слезы после того, как завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в параллельном гигантском слаломе.

В квалификации россиянин показал девятый результат. В 1/8 спортсмен выиграл у соотечественника Дмитрия Логинова. В поединке за третье место он обошел итальянца Роланда Фишналлера.

После завоевания бронзы 35-летний россиянин расплакался. Эта медаль стала восьмой в копилке сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

Вик Уайлд на позапрошлой Олимпиаде, которая прошла в Сочи в 2014 году, завоевал две золотые медали. Он выиграл в дисциплинах: параллельный гигантский слалом и параллельный слалом.