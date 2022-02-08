Минобороны РФ сформирует мобильный резерв ПВО на южном стратегическом направлении

Москва, 8 февраля. Российское Минобороны приняло решение усилить Южный военный округ (ЮВО) мобильным резервом сил и средств противовоздушной обороны.

В составе ЮВО появятся новые части мобильного резерва ПВО. Их основным вооружением станут зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Эти ЗРПК отличаются возможностью вступать в бой еще во время марша и могут интегрироваться в эшелонированную систему противовоздушной обороны, получая целеуказание с радаров дальнобойных систем С-300 и С-400. «Панцири» ВС РФ являются эффективным оружием против вражеских крылатых ракет и БПЛА.

Ранее аналитики журнала Forbes назвали ПВО российской армии сильнейшей в мире. О неспособности западных противовоздушных и противоракетных комплексов отразить удары ОТРК «Искандер» ВС РФ писало издание «Утро.ру».