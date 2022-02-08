Москва и Санто-Доминго заключили договор о сотрудничестве

Санто-Доминго, 8 февраля. Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин и мэр столицы Доминиканской Республики Каролина Межиа де Гарриго подписали программу сотрудничества на 2022-2024 годы.

В документе идет речь о реализации совместных проектов и развитии сотрудничества в области культуры и культурного наследия, туризма, охраны окружающей среды, городского хозяйства и общественного транспорта, сообщает сетевое издание «Ветеранские вести».

Сергей Черемин сказал, что Москва и Санто-Доминго имеют большие возможности для развития двусторонних связей. Российская столица готова поделиться опытом в области городского планирования, организации паркового и общественного пространства, а также предложить коллегам свои наработки в сфере оказания электронных услуг, внедрения технологий Smart City и многое другое.

За 11 месяцев прошлого года российские туристы стали вторыми по числу из общего турпотока в Доминиканскую Республику. В процессе новой программы сотрудничества стороны будут помогать развитию взаимодействия между соответствующими государственными ведомствами и частными организациями для обмена информацией о туризме и туристических передвижениях между двумя городами, а также по вопросам повышения качества туристического и гостиничного обслуживания.

Ранее ФАН информировал, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане. В салоне находились шесть человек, которые ехали на экскурсию.