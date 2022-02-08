Политолог Никулин назвал «Северный поток — 2» поводом для атаки США

Сегодня в студии программы «Время покажет» снова собрались эксперты, политики и политологи. Они обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

На этот раз темой дискуссии стали переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, причины отмены встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским и встреча президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Во время диалога речь зашла также о проблемах, связанных с «Северным потоком — 2».

Политолог Андрей Никулин заявил, что США комментируют что-то про «Северный поток — 2» только потому, что это является единственным рычагом давления, который остался у них на Россию.

«Россия защитилась, как черепаха, ракетами и ядерными оружиями, но по странной причине выкинула болезненный отросток (речь о газопроводе), по которому и хочет ударить Вашингтон», — заявил Никулин.

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению политолога, с 2007 года отношения России, США и стран СНГ ухудшаются. При этом ведущий Анатолий Кузичев назвал такие домыслы эксперта психоделическими фактами. Польский эксперт Якуб Корейба уточнил, что содружество России и Германии невыгодно американцам.

«Они боятся не Россию, а союз Германии с Россией», — заявил польский политолог.

Чтобы этого не произошло, по мнению ведущей Олеси Лосевой, нужно просто выполнять Минские соглашения.

Ранее сообщалось, как ведущий Шейнин поставил на место разозлившегося из-за газа польского политолога Корейбу.