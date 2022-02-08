Политолог Ищенко иронично сравнил Порошенко с «разборчивой невестой»

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал в разговоре с ФАН резонансное заявление президента РФ Владимира Путина. Напомним, лидер России сообщил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности, когда тот еще был президентом Украины, и РФ готова сделать это и сейчас.

Ищенко объяснил, почему Порошенко проигнорировал великодушное предложение главы РФ. Он сравнил экс-президента Украины с «разборчивой невестой».

«Путин сказал это абстрактно. Порошенко не собирается просить у Путина ничего. Послушайте, выступил кто-то из ваших знакомых и сказал бы, что хочет взять вас замуж, а вы не собираетесь за него выходить. Вот и ему это предложение не надо», — иронично заключил Ищенко.

instagram.com / @petroporoshenko

Эксперт считает, что президент Владимир Путин не преследует личную выгоду в этом вопросе. В данном случае он выступает как государственный служащий, представляющий интересы страны.

«Всегда выгодно иметь на своей территории главу соседнего государства. Тем более если он еще и был «иностранным наемником» наших врагов и много чего знает. Тогда почему бы и не предоставить политическое убежище? Он может своей информацией поделиться, это полезно», — резюмировал свою позицию собеседник.

Ранее Порошенко рассказал, почему, по его мнению, действующий глава государства Владимир Зеленский поручил завести против него уголовное дело. По словам бывшего украинского лидера, это связано по меньшей мере с двумя обстоятельствами.