Дизельная зависимость США от России продолжает расти

Вашингтон, 8 февраля. Объем поставок дизтоплива из России в США побил трехлетний рекорд в январе, пишет РИА Новости.

Соединенные Штаты Америки наращивают ввоз дизельного топлива из России, даже несмотря на запугивание Европейского союза относительно энергозависимости от Москвы и геополитической напряженности вокруг Украины.

Согласно подсчетам экспертов, импорт отечественного топлива превысил отметку в 1,5 млн баррелей. При этом отношения России и США в настоящее время находятся не в лучшей фазе, а в западных СМИ все чаще появляется информация якобы о готовящемся конфликте на Украине.

Значительный дефицит ресурса фиксируется сейчас на территории восточного побережья США. Холодная зима привела к резкому повышению спроса на дизель, а скачок стал рекордным с 2018 года. Американские же нефтеперерабатывающие заводы не могут закрыть внутреннее потребление.

Рентабельность переработки нефти и работы местных НПЗ оказалась в современных реалиях под вопросом, поэтому нефтяники стали временно закрываться, пережидая кризис. Кроме того, пандемия сократила нефтяные поставки в США из Канады.

Тем не менее, важно отметить, что доля покупаемого в РФ дизеля невысока. В позапрошлом году Вашингтон использовал на собственные нужды около миллиарда баррелей топлива. Однако сложившаяся ситуация говорит о том, что развитая инфраструктура США не сдержала дестабилизацию рынка. Помимо этого, она ярко характеризует двойственность политики Белого дома, который пытается в это же время вывести российский газ из Европы.

Стоимость газа внутри Соединенных Штатов может вскоре подскочить на 30%. Рост расходов на отопление ожидает жителей сразу нескольких штатов.