Судья хоккейного матча США-Канада получила рассечение губы

Пекин, 8 февраля. Арбитр хоккейного матча женского олимпийского турнира в Пекине Сианна Лифферс получила травму во время встречи группового этапа между США и Канадой.

Форвард американской сборной Аманда Кессел во второй двадцатиминутке случайно попала клюшкой по лицу Лифферс. Рефери получила первую медицинскую помощь на льду, однако затем девушка отправилась в подтрибунное помещение. Матч между сборными США и Канадой закончился победой «кленовых листьев» со счетом 4:2. Обе североамериканские команды вышли в плей-офф с первого и второго места соответственно.

Ранее олимпийский чемпион Солт-Лейка Алексей Ягудин рассказал СМИ, что порадовался падению его конкурента Евгения Плющенко. Оба фигуриста заняли первые два призовых места на зимних Олимпийских играх в 2002 году.