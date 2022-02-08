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Судья хоккейного матча США-Канада получила рассечение губы

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 12:41
Олимпийские игры 2022
Судья хоккейного матча США-Канада получила рассечение губы
pixabay.com  /  PD

Пекин, 8 февраля. Арбитр хоккейного матча женского олимпийского турнира в Пекине Сианна Лифферс получила травму во время встречи группового этапа между США и Канадой.

Форвард американской сборной Аманда Кессел во второй двадцатиминутке случайно попала клюшкой по лицу Лифферс. Рефери получила первую медицинскую помощь на льду, однако затем девушка отправилась в подтрибунное помещение. Матч между сборными США и Канадой закончился победой «кленовых листьев» со счетом 4:2. Обе североамериканские команды вышли в плей-офф с первого и второго места соответственно.

Ранее олимпийский чемпион Солт-Лейка Алексей Ягудин рассказал СМИ, что порадовался падению его конкурента Евгения Плющенко. Оба фигуриста заняли первые два призовых места на зимних Олимпийских играх в 2002 году.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Судья хоккейного матча США-Канада получила рассечение губы
хоккей олимпиада травма лифферс
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