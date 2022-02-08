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Дэйн ДеХаан появится в фильме Нолана «Оппенгеймер»

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 12:39
Общество
Дэйн ДеХаан появится в фильме Нолана «Оппенгеймер»
Global Look Press  /  AdMedia

Вашингтон, 8 февраля. Актер Дэйн ДеХаан, известный по фильму «Лекарство от здоровья», присоединился к актерскому составу нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Какую именно роль исполнит артист, неизвестно.

Сюжет рассказывает о жизни американского физика Джулиуса Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом атомной бомбы». Премьера картины запланирована на лето 2023 года.

В фильме снимутся Флоренс Пью, Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни — младший и Джош Хартнетт. Теперь в касте значится имя ДеХаана, пишет Deadline. Съемки должны начаться в марте нынешнего года.

Киллиан Мерфи, получивший роль в новом проекте Нолана, признался, что был шокирован назначением на главную роль. В основном актер получал в проектах режиссера второстепенные роли, поэтому, видимо, полагал, что вновь сыграет второстепенного персонажа.

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кино нолан дехаан
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