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Технологии
Тонущая компания: почему в Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе
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Тонущая компания: почему в Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе

Технологии
Тонущая компания: почему в Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе
Федеральное агентство новостей  / 

Facebook стремительно теряет аудиторию, причем самую молодую и активную ее часть. Можно предположить, что социальная сеть не может подстроиться под интересы нового поколения. Об этом ФАН рассказала директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.

Уход с европейского рынка

Компания Meta рассматривает сценарий отключения на территории Европейского союза социальных сетей Instagram и Facebook. Об этом говорится в отчете, предоставленном Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Согласно документу, проблемы связаны с принятием нового закона в Евросоюзе, предусматривающего хранение и обработку данных только на европейских серверах. Данные Meta на сегодняшний день находятся в США и Европе. Кроме того, корпорация считает, что ее подход имеет решающее значение для бизнеса как в плане работы социальных сетей, так и для рекламного рынка.

Тонущая компания: почему в Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе
pixabay.com /

Компания оценивает новые правила Евросоюза как угрозу работе Instagram и Facebook. Без трансатлантической системы передачи данных компания может и вовсе уйти с европейского рынка.

Инвесторы не в восторге

Как отметила Ольга Бобровская, Facebook сейчас напоминает тонущего человека, который никак не может выбраться на сушу. Соцсеть стремительно теряет молодую аудиторию. Компанию Цукерберга сотрясают скандалы, связанные то со слежкой за сотрудниками и пользователями, то с социальной безответственностью. Плюс ко всему — переименование компании и запуск метавселенной, создание которой потребует гигантских вложений, отчего совершенно не в восторге инвесторы.

«Facebook подстроится под требования регуляторов. Потеря европейских пользователей станет для соцсети настоящей катастрофой, поэтому никто этого не допустит. Аудитория FB в России не настолько большая, и ее могут скинуть со счетов, но европейская аудитория — совсем другое дело. Если социальная сеть все-таки решит уйти из Европы, потеряет на этом в первую очередь она сама», — пояснила Ольга Бобровская.

Тонущая компания: почему в Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе
pixabay.com /

Она отметила, что владельцы бизнесов, привыкшие запускать в Facebook рекламные компании, будут расстроены, но в итоге найдут другие выходы на аудиторию (как мы видим по последнему отчету Facebook, это уже происходит). Google — основной рекламный канал — никуда уходить не собирается, да и в целом выбор рекламных площадок все еще достаточно велик: чуть ли не каждая соцсеть и мессенджер сейчас предлагают услуги в этом направлении.

Впервые за 18 лет существования Facebook количество ежедневных пользователей соцсети начало сокращаться. За последние три месяца 2021 года число повседневных входов в систему уменьшилось примерно на 500 тысяч. Сам основатель компании Марк Цукерберг признал, что упадок социальной сети зависит от нарастающей конкуренции.

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