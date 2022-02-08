Gascade: заявки на транзит российского газа через Украину сократились

Москва, 8 февраля. Номинации на прокачку газа через ГТС Украины снижаются. Поставок по трубопроводу «Ямал — Европа» из России нет, указывают данные «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.

Заявки на транспортировку сырья через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ на 7 февраля равнялись 97,5 млн кубометров, а на 8 февраля — 84,7 млн «кубов». Это ниже почти на 13%, следует из данных «Оператора ГТС Украины».

Сведения по ужгородскому коридору (по нему идет основной объем украинского транзита из России) гласят, что номинации упали более чем на 18%. Заявки на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, 7 февраля составили почти 70 млн кубометров в сутки, а на 8 февраля сократились примерно до 57 млн кубометров, сообщает словацкий оператор ГТС Eustream.

Транспортировка российского газа через Украину в январе обвалилась на 57%, по сравнению с этим же месяцем в 2021 году. Ее объем составил 1,6 млрд кубических метров.