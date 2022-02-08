Вассерман отреагировал на призыв Путина о необходимости выполнения Минских соглашений

Москва, 8 февраля. Соблюдение условий Минских соглашений со стороны Украины позволить остановить антироссийский террор в стране. Так прокомментировал призыв президента России Владимира Путина к выполнению минских договоренностей депутат Госдумы, телеведущий Анатолий Вассерман.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Макроном российский лидер Путин также сопроводил призыв громкой фразой: «Ну нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять».

По словам Вассермана, остановить кровопролитное столкновение на территории Украины может лишь выполнение Минских соглашений. Депутат считает, что в Киеве игнорируют русскоязычное население и отделяют украинцев от России. По этой причине Путин на самом деле настаивает на выполнении минских договоренностей.

«Я уже много раз говорил, что нынешняя киевская власть не может выполнить Минские соглашения просто потому, что в этом случае она не сможет продолжать террор, направленный на превращение русского большинства граждан Украины в нечто антирусское. Собственно, так эти соглашения и задуманы, чтобы сделать террористическую группировку, захватившую власть на Украине в феврале 2014 года, чем-то более-менее вменяемым, а если это не получиться, то вынудить ее покинуть коридоры власти. Но поскольку эта группировка не может публично объяснить, что ее цель – это превращение русских в антирусских«, — объясняет телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман заявлял об искусственном создании украинского народа. По его мнению, террористы Украинской повстанческой армии давно уничтожили коренной народ Украины.