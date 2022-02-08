Известные всему миру пророки описали будущее человечества в ближайшие десять лет

Москва, 8 февраля. Популярные пророки представили прогноз событий на ближайшие десять лет. Среди предсказаний оказались несколько концов света, встреча с неземными существами, массовое использование искусственного интеллекта и значительный прогресс в медицине.

Православные старцы объявили 2022 год тяжелым. Нектарий Оптинский увидел во сне Иисуса Христа, который дал человечеству срок до нынешнего года. О чем именно шла речь, не ясно, однако Сын божий мог говорить о «трех днях кромешной тьмы», в ходе которых с лица Земли исчезнут все грешники.

Известный французский алхимик Мишель Нострадамус утверждал, что 2023 год тоже начнется с проблем, связанных с экономическим кризисом. А вот в 2024 году ситуация изменится в лучшую сторону. Монах Авель предсказал наступление в России Золотого века, который начнется с прихода к власти нового царя. Эти заявления подтверждали и Нострадамус, и Ванга.

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Французский алхимик оставил предсказания и на 2025 год. Его пророчество касается России, где якобы начнется революция. Православные старцы же были уверены, что через четыре года на Землю спустятся страшные бесы. Так люди встретятся с другой цивилизацией, поиски которой идут уже многие годы.

В 2026 году, по словам Нострадамуса, россияне найдут на территории своей страны нечто, что сделает РФ самым могущественным государством в мире. 2028 год ознаменуется освоением космоса. Ванга предсказала полеты на Марс и Венеру.

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Американский изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл, предвидевший появление интернета и персонального компьютера, заявлял, что в 2029 году на Земле начнут повсеместно использовать искусственный интеллект. Еще через год люди будут гораздо больше времени проводить в виртуальной реальности, что станет причиной серьезного демографического кризиса.

В 2030 году карта Земли кардинально изменится из-за сильных природных катаклизмов. Часть суши уйдет под воду. Ванга утверждала, что самым безопасным местом станет Западная Сибирь. На 2031 год Курцвейл спрогнозировал резкий скачок науки в области медицины. Врачи начнут пересаживать людям искусственно созданные органы.

Медиум Олег Шепс ранее предупредил человечество об опасности наплевательского отношения к природе. В 2022 году Земля окажется на пороге экологической катастрофы.