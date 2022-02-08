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Татьяна Тарасова высказалась об отказе фигуристов из Украины аплодировать Валиевой на ОИ

Олимпийские игры 2022
Татьяна Тарасова высказалась об отказе фигуристов из Украины аплодировать Валиевой на ОИ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 8 февраля. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала инцидент с украинскими спортсменами, которые не стали аплодировать российской фигуристке Камиле Валиевой на Олимпиаде в Пекине. По мнению наставницы, украинцы повели себя так не по собственной воле.

После выступления Валиевой с короткой программой на ОИ все иностранные фигуристы стоя приветствовали россиянку аплодисментами. Однако члены сборной Украины отказались хлопать российской коллеге и повели себя крайне сдержанно, оставшись на своих местах. По мнению Тарасовой, такое поведение украинцев связано с давлением со стороны главы их государства.

«Если президент их страны не разрешает аплодировать и говорить на русском языке, как они могут это делать? Все [подневольные], не только спортсмены», — пояснила тренер в комментарии ТАСС.

Камила Валиева заняла первое место на Олимпиаде по итогам короткой программы. Фигуристка набрала 90,18 балла после проката, напоминает телеканал «360». Выступление россиянки на ОИ в Китае привело в восторг американского актера Алека Болдуина.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Татьяна Тарасова высказалась об отказе фигуристов из Украины аплодировать Валиевой на ОИ
олимпиада тарасова валиева
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