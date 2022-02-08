Татьяна Тарасова высказалась об отказе фигуристов из Украины аплодировать Валиевой на ОИ

Москва, 8 февраля. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала инцидент с украинскими спортсменами, которые не стали аплодировать российской фигуристке Камиле Валиевой на Олимпиаде в Пекине. По мнению наставницы, украинцы повели себя так не по собственной воле.

После выступления Валиевой с короткой программой на ОИ все иностранные фигуристы стоя приветствовали россиянку аплодисментами. Однако члены сборной Украины отказались хлопать российской коллеге и повели себя крайне сдержанно, оставшись на своих местах. По мнению Тарасовой, такое поведение украинцев связано с давлением со стороны главы их государства.

«Если президент их страны не разрешает аплодировать и говорить на русском языке, как они могут это делать? Все [подневольные], не только спортсмены», — пояснила тренер в комментарии ТАСС.

Камила Валиева заняла первое место на Олимпиаде по итогам короткой программы. Фигуристка набрала 90,18 балла после проката, напоминает телеканал «360». Выступление россиянки на ОИ в Китае привело в восторг американского актера Алека Болдуина.