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The Sydney Morning Herald: Россия и Китай устали слушать лекции Запада

Политика
The Sydney Morning Herald: Россия и Китай устали слушать лекции Запада
pixabay.com

Канберра, 8 февраля. Действия президента США Джо Байдена на посту главы государства усугубили ситуацию на мировой арене. Увеличивающая напряженность в отношениях с Россией лишила общественность веры в новую эпоху мирного взаимодействия.

Австралийское издание The Sydney Morning Herald опубликовало материал об отношениях России, Китая и США. Как утверждают журналисты, Москва и Пекин устали слушать лекции Запада. В статье авторы сделали неожиданный прогноз по изменению мирового порядка с участием РФ.

«У Китая и России сейчас много общего. В совместном заявлении (президента РФ Владимира — Прим.ФАН) Путина и (лидера КНР Си Цзиньпина — Прим.ФАН) Си ясно говорится, что они поддерживают друг друга, заявляя, что "российская сторона подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая", а также выступает против "дальнейшего расширения НАТО" и призывает "Североатлантический альянс отказаться от своих идеологизированных подходов времен холодной войны"», — приводится выдержка из материала на сайте «ПолитРоссии».

The Sydney Morning Herald: Россия и Китай устали слушать лекции Запада
wikipedia.org / Kent Wang / CC BY-SA 2.0

Россия намерена остановить расширение НАТО на Восток. Сейчас на международной арене заметно изменение устоявшихся еще в XX веке правил. Приверженцами преобразований являются Москва и Пекин, отметили авторы статьи.

«Цель ясна: России и Китаю надоело выслушивать лекции и критику со стороны Запада. Историки наверняка найдут много интересного для изучения в эти моменты времени», — написали журналисты.

Ранее власти Китая поддержали гарантии безопасности России. Расширение Альянса не несет пользы для глобальной безопасности, привели на НСН цитату из заявления представительства КНР в Евросоюзе.

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