Весной этого года в Истре откроется многофункциональная больница

Истра, 8 февраля. В Истре ведется строительство нового больничного комплекса. К строительству привлечены специалисты министерства обороны Российской Федерации.

При поддержке Правительства региона и лично губернатора Московской области Андрея Воробьёва, а также при участии министерства обороны Российской Федерации в Истре к 9 мая этого года планируют запустить в работу современную многофункциональную больницу, в которой развернется круглосуточный стационар с 5 отделениями и поликлиника на 160 посещений в смену, информирует интернет-издание «Истра сегодня». Ежедневно здесь трудятся порядка 350 военных строителей, 12 инженерно-технических работников, задействовано 24 единицы техники. Взятые сотрудниками Минобороны России темпы строительства указывают на то, что саму поликлинику сдадут к 1 апреля. Объект же планируется сдать в соответствии с утвержденным графиком производства работ – к 9 мая. По словам губернатора региона, с министерством обороны у них ведется сотрудничество в разных сферах и, прежде всего, в здравоохранении.

Ранее ФАН упоминал, что в Новом Уренгое завершается строительство детской поликлиники. Открытия новой детской поликлиники ждет весь город.