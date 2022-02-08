НМ ЛНР: Киев готовит теракт в Харьковской, Донецкой или Луганской областях

Луганск, 8 февраля. Украинские спецслужбы ведут подготовку к проведению террористического акта на подконтрольной им территории для оправдания агрессии ВСУ против Донбасса, заявил представитель Народной Милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Теракт может произойти в Харьковской, Донецкой или Луганской областях, отметил офицер Иван Филипоненко в личном Telegram-канале.

«Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения», — заявил Филипоненко.

Он отметил, что после проведения теракта Киев намерен развернуть масштабные военные действия против защитников Донбасса.