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НМ ЛНР: Киев готовит теракт в Харьковской, Донецкой или Луганской областях

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 12:25
Армия
НМ ЛНР: Киев готовит теракт в Харьковской, Донецкой или Луганской областях
Федеральное агентство новостей

Луганск, 8 февраля. Украинские спецслужбы ведут подготовку к проведению террористического акта на подконтрольной им территории для оправдания агрессии ВСУ против Донбасса, заявил представитель Народной Милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Теракт может произойти в Харьковской, Донецкой или Луганской областях, отметил офицер Иван Филипоненко в личном Telegram-канале.

«Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения», — заявил Филипоненко.

Он отметил, что после проведения теракта Киев намерен развернуть масштабные военные действия против защитников Донбасса.

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украина ЛНР теракт
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